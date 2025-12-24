Kocaeli'de FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D, Kartepe'de düzenlenen operasyonda yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel