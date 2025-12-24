Haberler

Kocaeli'de FETÖ hükümlüsü yakalandı

Güncelleme:
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D, Kartepe'de düzenlenen operasyonda yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel
