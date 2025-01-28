FETÖ Üyeliğinden Firari Hükümlü Isparta'da Yakalandı
Isparta'da, FETÖ üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü, aranan kişilere yönelik düzenlediği operasyonla hükümlüyü gözaltına aldı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Isparta'da, FETÖ üyeliği suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik il genelinde çalışma yaptı.
Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda, hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A yakalandı.
Hükümlü, emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel