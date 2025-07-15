FETÖ Soruşturmasında Eski Emniyet Müdürü Tutuklandı

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Bilecik'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 4 yıldır aranan eski 2. sınıf emniyet müdürü Hayati A, düzenlenen operasyonla tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Bilecik'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 4 yıldır aranan eski 2. sınıf emniyet müdürü tutuklandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünde görevliyken meslekten ihraç edilen ve yakalama kararı bulunan eski 2'nci sınıf emniyet müdürü Hayati A'nın gizlendiği yeri tespit etti.

Bahçelievler Mahallesi'nde saklandığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, Hayati A'yı yakaladı.

İfadesinin ardından 2021 yılında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Hayati A, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Bilecik Emniyet Müdürlüğünce FETÖ ile mücadelenin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
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