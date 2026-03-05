FETÖ firarisi eski başsavcı vekili Sakınan tutuklandı

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 10 yıldır gri kategoride aranan eski Ankara cumhuriyet başsavcı vekili Şadan Sakınan, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, hakkında Ankara Ağır Ceza Mahkemelerince 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' ve iki ayrı 'Görevi kötüye kullanma' suçlarından yakalama emri bulunan eski Ankara cumhuriyet başsavcı vekili Şadan Sakınan'ın yakalanması için 2 Mart'ta operasyon gerçekleştirildi. Sakınan, Ankara'daki evinde dolabın arkasındaki gizli bölmede yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Sakınan, adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Sakınan, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı