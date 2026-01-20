Haberler

Meslekten ihraç edilen emniyet müdürü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalandı

Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç emniyet müdürü A.A., polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç emniyet müdürü A.A., polis ekipleri tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan meslekten ihraç emniyet müdürü A.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu da belirlenen firari hükümlü, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yakalanan firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

