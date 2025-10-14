Haberler

Hava Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker gözaltına alınıyor
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasına yönelik 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı başlatılan operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 5'inin halen görevde olduğu öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında çalışma yürütüldü.

16 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

8 İLDE OPERASYON BAŞLATILDI

6'sı mahrem imam, 5'i halen görevde, 5'i daha önce ihraç edilmiş olmak üzere toplam 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

