FETÖ/PDY'nin TSK'daki Mahrem Yapılanmasına Operasyon: 19 Gözaltı

Konya merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik 19 kişi gözaltına alındı. 20 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 20 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Konya merkezli, İstanbul, Sakarya, Mersin, Ankara, Yalova, Isparta, İzmir, Sivas, Aksaray, Bursa, Kayseri, Denizli ve Afyonkarahisar'da yapılan eş zamanlı operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesine getirildi. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

