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FETÖ yöneticilerinden firari Naci Tosun'un örgüt üyesi oğlu yakalandı

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İstanbul'da düzenlenen FETÖ operasyonunda tutuklanan avukat Seyfullah Tosun'un, firari Naci Tosun'un oğlu olduğu belirlendi. Telefonundaki uygulama üzerinden kıskıvrak yakalanan Tosun'un, KHK ile kapatılan üniversitede çalıştığı ve örgütün üst kadrosundaki kişilerle irtibat kurduğu tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, hakkında örgüte ait evlerde sözde "ev abisi" ve "lise talebe mesulü" olduğu ve "Salih ve Hakan" kod isimlerini kullandığı şeklinde 5 itirafçı beyanı bulunan avukat Seyfullah Tosun'un örgütün sözde tepe yönetim kadrosundaki kişilerle FETÖ'nün kullandığı uygulamalar üzerinden telefon irtibatı olduğunu belirledi.

KHK İLE KAPATILAN ÜNİVERSİTEDE ÇALIŞMIŞ

Örgütle iltisaklı olduğu gerekçesiyle KHK kapsamında kapatılan Fatih Üniversitesi Rektörlüğünde 2014-2016 arasında çalışma kaydı bulunan şüphelinin fiili olarak avukatlık yaptığını tespit eden ekipler, Kadıköy'de düzenledikleri operasyonla zanlıyı yakaladı.

FETÖ FİRARİSİNİN OĞLU ÇIKTI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Bu arada şüphelinin vefat eden örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yanındaki sözde "istişare heyeti" içerisinde bulunan, hakkında yakalama kararı olan, kayyum atanan Kaynak Holdingin eski Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tosun'un oğlu olduğu öğrenildi.

FETÖ yöneticilerinden firari Naci Tosun'un örgüt üyesi oğlu yakalandı
Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
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Telefonundaki uygulama sayesinde saklandığı evde kıskıvrak yakalandı
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHacer Kalkan Bayram:

Melih gökçeğim oğlu osman agada fetocu onuda yakalayın yalana yalana meclisten birde ömürboyu maaşa bağladınız

Yorum Beğen21
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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Kalan kaçaklar da yanlış yapıyor. nereye kadar kaçacaksın. teslim ol. Pişman ol. Devlete yardımcı ol. cezadan indirim al. ailende kafan da rahat olsun.

Yorum Beğen6
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