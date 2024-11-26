FETÖ yöneticilerinden firari Naci Tosun'un örgüt üyesi oğlu yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, hakkında örgüte ait evlerde sözde "ev abisi" ve "lise talebe mesulü" olduğu ve "Salih ve Hakan" kod isimlerini kullandığı şeklinde 5 itirafçı beyanı bulunan avukat Seyfullah Tosun'un örgütün sözde tepe yönetim kadrosundaki kişilerle FETÖ'nün kullandığı uygulamalar üzerinden telefon irtibatı olduğunu belirledi.

KHK İLE KAPATILAN ÜNİVERSİTEDE ÇALIŞMIŞ

Örgütle iltisaklı olduğu gerekçesiyle KHK kapsamında kapatılan Fatih Üniversitesi Rektörlüğünde 2014-2016 arasında çalışma kaydı bulunan şüphelinin fiili olarak avukatlık yaptığını tespit eden ekipler, Kadıköy'de düzenledikleri operasyonla zanlıyı yakaladı.

FETÖ FİRARİSİNİN OĞLU ÇIKTI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Bu arada şüphelinin vefat eden örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yanındaki sözde "istişare heyeti" içerisinde bulunan, hakkında yakalama kararı olan, kayyum atanan Kaynak Holdingin eski Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tosun'un oğlu olduğu öğrenildi.