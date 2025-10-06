Haberler

FETÖ Operasyonunda 5 Doktor Tutuklandı
Güncelleme:
FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda İstanbul, Konya ve Mardin'de 5 doktor gözaltına alındı. Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kampına katıldıkları ve örgütle ilişkileri tespit edilen doktorlar, tutuklandı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Konya ve Mardin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 doktor gözaltına alındı. Örgüt tarafından hücresel olarak ders çalışma adı altında oluşturulan Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kampına katıldıkları ve örgüt üyesi oldukları yönünde haklarında itirafçı beyanları bulunduğu iddia edilen 5 doktor, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt tarafından hücresel yapılanma içerisinde 'Ders çalışma' adı altında düzenlenen ve örgütü destekleyen yurtlarda gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kampına katıldıkları, örgütün sözde TUS imamı ile irtibatları ve baz birliktelikleri bulunduğu, gizli haberleşme yöntemi olarak ardışık aranma tespitleri olduğu, Bank Asya hesabı kullandıkları ve örgüt üyeliğine ilişkin itirafçı beyanlarının bulunduğu belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli Konya ve Mardin olmak üzere 3 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda aktif olarak çalışan 5 doktor gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 5 kişi adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
