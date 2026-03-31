FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin FETÖ'nün gizli haberleşme aracı ByLock'u kullandığı ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün kamu mahrem yapılanması içinde faaliyet gösteren şüphelilerin kullandığı operasyonel hatlara yönelik çalışma yapıldı.

Soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucu, örgütün gizli haberleşme aracı ByLock kullandığı anlaşılan, örgütsel iletişim yöntemi olan ankesör ve kontörlü hatlar üzerinden ardışık olarak arama kayıtları bulunan ve bir kısmı hakkında örgütsel eylemlerine ilişkin beyanların bulunduğu 12 şüpheli tespit edildi.

Örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına dair haklarında deliller elde edilen çeşitli kamu kurumlarından 5'i görevde 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Kaynak: AA / Efsa Çağla Yavuz
