FETÖ'nün Jandarma mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 6 gözaltı - Haberler

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FETÖ'nün Jandarma mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 6 gözaltı

AA - Sertaç Bulur - Güncel
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) jandarma mahrem yapılanmasına yönelik operasyonu kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 8 şüpheliden 6'sı yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) jandarma mahrem yapılanmasına yönelik operasyonu kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 8 şüpheliden 6'sı yakalandı.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, TEM ekipleri, FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasında faaliyet gösteren, haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyan ve teşhiste bulunduğu ve örgütün mahrem alanda kullandığı haberleşme yöntemlerinden olan büfelerden periyodik/ardışık aranma kayıtları tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler, haklarında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilen ve 2 ihraç astsubay ile 6 eski askeri öğrencinin yakalanması için Ankara merkezli 5 ilde operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüphelilerden 6'sı gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

AA / Sertaç Bulur - Güncel

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