FETÖ'nün "güncel yapılanması" soruşturmasında 7 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde saklandıkları ve buralarda barınanlara finansal destek sağladıkları tespit edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 7'si yakalanarak emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA