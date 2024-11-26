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Ankara'da FETÖ operasyonu! 7'si aktif görevde 35 Emniyet mensubu için gözaltı kararı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 7'si halen çeşitli kamu kurum veya kuruluşlarında aktif olarak çalışan kamu personeli olmak üzere Emniyet Mahrem Sorumlusu 35 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.

FETÖ elebaşının ölmesinin ardından, örgüte yönelik mücadelenin verileceği İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenler arasında 7 kişinin hâlâ çeşitli kamu, kurum ve kuruluşlarda görev yaptığı öğrenildi.

EMNİYET MAHREM SORUMLUSU 35 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Emniyet Genel Müdürlüğünü hedef alarak içerisinde yuvalanma, eleman kazanma, emniyet personelini örgütün kendi içerisinde oluşturduğu sisteme göre kodlama ve kazanılan elemanların örgütsel bağlılık durumlarını takip ederek kaydetme faaliyetleri doğrultusunda, örgüt tarafından 'mahrem imam' olarak görevlendirilen, 7'si halen çeşitli kamu kurum veya kuruluşlarında aktif olarak çalışan kamu personeli olmak üzere Emniyet Mahrem Sorumlusu 35 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.

Ankara'da FETÖ operasyonu! 7'si aktif görevde 35 Emniyet mensubu için gözaltı kararı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBOZKURT_07 null:

ne fetöymüş arkadaş topladılar topladılar bitmedi bu kansizlar ????

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