İstanbul merkezli 13 ildeki FETÖ operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda, 51 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i serbest bırakıldı, diğerleri hakkında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 51 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 8'i serbest bırakılırken, 43'ü tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 14 şüphelinin tutuklanmasına, 29 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Operasyon

Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 51 şüpheliden 23'ünün aktif kamu görevlisi olarak görev yaptığı, 28'inin özel sektörde çalıştığı belirlenmişti.

Şüphelilerin, FETÖ'nün sözde emniyet mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri, haklarında itirafçı beyanı olduğu ve ardışık aranmalarının bulunduğu tespit edilmişti.

Terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcılarının da aralarında yer aldığı şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlenmişti.

İstanbul merkezli 13 ilde yapılan operasyonda 51 şüpheli gözaltına alınmıştı.

