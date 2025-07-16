FETÖ’nün Darbe Girişiminin 9. Yıldönümünde İstanbul'da Sela Okundu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 9. yılında İstanbul'daki camilerde sela okundu.

Darbe girişimi sırasında da ülke genelindeki camilerde okunarak birlik ve beraberliğin sembolü haline gelen selalar, 15 Temmuz'un 9. yıl dönümünde de camilerden yükseldi.

Sela sesleri, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul'daki camilerden duyuldu.

Sultanahmet Meydanı'nda bulunan vatandaşlar, kentin sembol noktalarından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camisi'nden sela okunmasını cep telefonları kameralarıyla kaydetti.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne "la ilahe illallah" mahyası asıldı, Büyük Çamlıca Camisi'nin mahyasına da Türk bayrağı yansıtıldı.

Cami ve minarelerin ışıklarının sabah namazına kadar açık tutulacağı bildirildi.