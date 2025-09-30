Haberler

FETÖ'nün Askeri Yapılanmasına Yönelik Operasyonda 35 Gözaltı

FETÖ'nün Askeri Yapılanmasına Yönelik Operasyonda 35 Gözaltı
İzmir merkezli 16 ilde gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında yer alan 42 şüpheliden 35'i gözaltına alındı. Firari 7 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

İzmir merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları değerlendirilen 42 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

İzmir merkezli 16 ilde polis ve jandarmanın terörle mücadele şube müdürlüklerince eş zamanlı yapılan operasyonda, ifade ve teşhislerde adı geçen, ankesörlü sabit hatlardan arandıkları tespit edilen ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile askeri okullardan ilişiği kesilen 42 şüpheliden 35'i gözaltına alındı.

Firari 7 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel

