FETÖ'nün ABD'deki eğitim ve vakıf yapılanmasını yöneten mühendise 15 yıla kadar hapis talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD yapılanmasında yer alan ve örgüt okullarında yöneticilik yapan mühendis Baki Açıkel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, şüphelinin ABD'de bulunan FETÖ iltisaklı "Raritan Turkish American Foundation" isimli vakfın başkanı olduğunun bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı, 15 Mart'ta Türkiye'de gözaltına alındığı belirtildi.

ODTÜ Elektronik Mühendisliği mezunu olan ve ABD savunma sanayi şirketi Lockheed Martin'de çalışan Açıkel'in ABD'de faaliyet gösteren "Pennsylvania Dialogue Forum" isimli kuruluşta 2004-2006 yılları arasında yönetim kurulu sekreterliği yaptığı, "Raritan Turkish American Foundation" isimli vakıfta ise "başkanlık" görevini yürüttüğü aktarıldı.

Açıkel'in, örgütün yurt dışı yapılanmasında görev yaptığı belirtilen iddianamede, şüphelinin, FETÖ'nün yurt dışı eğitim yapılanmasına ait olduğu belirlenen "Truebright Science Academy Charter School" isimli okulun gelir beyannamesi formlarında 2013, 2014 ve 2017 yıllarında "başkan", 2015 yılında ise "üye" olarak kaydının bulunduğu, söz konusu okulun kurucuları ve yönetim kurulu üyeleri arasında yer aldığı bildirildi.

Açıkel'in bu kurumlarda örgütün yurt dışı lobicilik ve örgütsel faaliyetlerini sevk ve idare ettiği belirlendi.

FETÖ'nün ABD'deki okullarında yönetici

İddianamede ifadesine yer verilen Açıkel, 1995 yılında ODTÜ Elektronik Mühendisliğinden mezun olduğunu, aynı yıl ABD Kaliforniya Üniversitesi Santa Barbara kampüsünde doktora eğitimine başladığını, burada 7 yıl eğitim gördüğünü, 2002'de mezun olduktan sonra özel bir şirkette elektronik mühendisi olarak çalışmaya başladığını anlattı.

Açıkel, 23 yıldır savunma sanayisinde çalıştığını, 2010 yılında annesine ev almak için Bank Asya Katılım Bankasında hesap açtığını, kooperatif ödemelerini yapmak için bu hesaba para yatırdığını, örgüt liderinin bankaya yardım çağrısıyla hesap açmasının ilgisinin olmadığını, "Pennsylvania Dialogue Forum" ve "Raritan Turkish American Foundation" kuruluşlarıyla hiçbir ilgisinin bulunmadığını öne sürdü.

İddianamede yer alan tanık beyanlarında, Baki Açıkel'in örgüt içerisindeki konumu ve faaliyetlerine ilişkin detaylar aktarıldı.

Tanık İsmail K, Açıkel'in örgütün sözde Philadelphia sorumlusu ile doğrudan irtibatlı olduğunu belirterek, "Şüphelinin, örgüt hiyerarşisi içerisinde hareket ederek okul projelerinin hazırlanmasında ve yürütülmesinde aktif görev aldığı, örgüt adına seçilen kişilerin bu kurumlarda istihdam edilmesine aracılık ettiği" bilgisini verdi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bilirkişi raporlarına da yer verilen iddianamede, şüphelinin FETÖ elebaşının "Bank Asya'ya para yatırın" talimatı sonrası, 11 Şubat 2014'te tek seferde 100 bin dolar tutarında katılım hesabı açtığı ve bu işlemin örgütün likidite krizini aşma çabasıyla örtüştüğü belirtildi.

15 yıla kadar hapis talebi

İddianamede, şüphelinin savunmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu ve paranın yatırılma tarihinin örgütsel talimatla birebir örtüştüğü vurgulanarak, şu tespitlere yer verildi:

"ABD Kaliforniya'da Lockheed Martin isimli şirkette mühendis olarak çalışan şüphelinin örgütün Philadelphia imamının isteği üzerine açılan ve örgütün seçtiği kişilerin çalıştığı ve MASAK raporunda örgüte ait kuruluş olarak nitelendirilen 'Truebright Science Academy Charter School' isimli okulun kurucuları ve yönetim kurulu üyeleri arasında bulunduğu tespit edilmiştir.

Şüphelinin örgüte ait 'Pennsylvania Dialogue Forum' isimli kuruluşta 2004-2006 yılları arasında yönetim kurulu sekreteri ve 'New Jersey Raritan Turkish American Foundation' isimli vakıfta ise başkan olduğu, bu suretle dosya kapsamından şüphelinin 17/25 Aralık süreci ile örgütün gerçek yüzünün de ortaya çıktığı ve darbe teşebbüsünde bulunduğu tarihten sonrasını da kapsayacak şekilde örgüt güdümünde yurt dışında faaliyet gösteren okulun kurucuları arasında yer aldığı belirlenmiştir."

İddianamede, Açıkel'in örgüt hiyerarşisine dahil olarak süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gösteren faaliyetlerde bulunduğu belirtilerek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.