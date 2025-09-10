Haberler

FETÖ ile Mücadelede 53 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gerçekleştirilen operasyonlarda 53 FETÖ şüphelisinin yakalandığını ve 40'ının tutuklandığını açıkladı. Operasyonlar Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirildi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 53 FETÖ şüphelisinin yakalandığını, bunlardan 40'ının tutuklandığını, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "53 FETÖ şüphelisi yakalandı" başlığı ile şu açıklamayı yaptı:

"FETÖ'nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösteren, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdüren, sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan ve sosyal medyada FETÖ'nün propagandasını yapan 53 şüpheli jandarmamız tarafından yakaladı, 40'ı tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Uşak'ta Jandarmamızın son 2 haftadır gerçekleştirdiği operasyonlarda; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Valilerimizi, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı, Jandarma TEM Daire Başkanlığımızı, İl Jandarma komutanlarımızı ve jandarmamızı tebrik ediyorum. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

