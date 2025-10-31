Haberler

FETÖ Hükümlüsü Uzunköprü'de Yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde durdurulan TIR'da, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan FETÖ/PDY hükümlüsü Ö.D. yakalandı. Olayla ilgili sürücü ve bir kişi daha gözaltına alındı.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde polisin durdurduğu TIR'da yakalanan ve 8 yıl 1 ay 15 gün kesilmiş hapis cezasıyla aranan firari FETÖ/PDY hükümlüsü Ö.D., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Keşan İstihbarat Büro Amirliği ve Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Keşan'dan Uzunköprü yönüne giden E.E. yönetimindeki TIR'ı Tezcanlar Kavşağı yakınlarında durdurdu.

TIR'da bulunan, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen meslekten ihraç öğretmen Ö.D.'nin Muğla Ağır Ceza İlamat Masası tarafından 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün kesilmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Sürücü ve göçmen kaçakçısı E.E. ile FETÖ/PDY hükümlüsü Ö.D., gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş Denetim Kurulu, kulübün borcunu açıkladı

Beşiktaş'ta şoke eden rakam
UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday

UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday
Kızılcık Şerbeti'nde fırtına dinmiyor: Sıla Türkoğlu'ndan şaşırtan karar

Başroldeki isim diziden ayrılıyor
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Beşiktaş Denetim Kurulu, kulübün borcunu açıkladı

Beşiktaş'ta şoke eden rakam
Kartalkaya davasında kararın ardından gergin anlar! Bağırarak salondan çıktı

Kararın ardından gergin anlar! Bağırarak duruşma salonundan çıktı
Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı

Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Sudan'ın TikToker kasabı, insanları infaz ettiği anları paylaştı

Sudan'ın TikToker kasabı, insanları infaz ettiği anları paylaştı
Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

Milyonların beklediği dev maç öncesi Bordo-mavililere müjde
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
Ağlayarak zor günler geçirdiğini duyuran Nagihan Karadere'den yeni açıklama

Ağlayarak zor günler geçirdiğini söylemişti! Yeni haber geldi
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.