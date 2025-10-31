FETÖ Hükümlüsü Uzunköprü'de Yakalandı

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde polisin durdurduğu TIR'da yakalanan ve 8 yıl 1 ay 15 gün kesilmiş hapis cezasıyla aranan firari FETÖ/PDY hükümlüsü Ö.D., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Keşan İstihbarat Büro Amirliği ve Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Keşan'dan Uzunköprü yönüne giden E.E. yönetimindeki TIR'ı Tezcanlar Kavşağı yakınlarında durdurdu.

TIR'da bulunan, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen meslekten ihraç öğretmen Ö.D.'nin Muğla Ağır Ceza İlamat Masası tarafından 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün kesilmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Sürücü ve göçmen kaçakçısı E.E. ile FETÖ/PDY hükümlüsü Ö.D., gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.