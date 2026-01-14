Nevşehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Nevşehir'de, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü N.P., Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör suçlarından arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.P'yi operasyonla yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel