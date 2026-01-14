Haberler

Nevşehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Nevşehir'de, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü N.P., Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Nevşehir'de, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör suçlarından arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.P'yi operasyonla yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

