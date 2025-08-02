FETÖ Hükümlüsü Erzurum'da Saklandığı Samanlıkta Yakalandı

Erzurum'un Tortum ilçesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) destekli düzenlenen operasyonda, firari FETÖ hükümlüsü saklandığı samanlıkta yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olanların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekipler, bu kapsamda 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsünün, ilçeye bağlı 2 bin 500 rakımdaki bir yaylada saklandığını tespit etti.

Hükümlü, MİT destekli düzenlenen operasyonda yayladaki bir samanlıkta saklanırken yakalandı.

İşlemlerinin ardından hükümlü cezaevine gönderildi.