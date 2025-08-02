FETÖ Hükümlüsü Erzurum'da Saklandığı Samanlıkta Yakalandı

FETÖ Hükümlüsü Erzurum'da Saklandığı Samanlıkta Yakalandı
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Erzurum'un Tortum ilçesinde, MİT destekli operasyonda, 14 yıl hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü saklandığı samanlıkta yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Erzurum'un Tortum ilçesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) destekli düzenlenen operasyonda, firari FETÖ hükümlüsü saklandığı samanlıkta yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olanların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekipler, bu kapsamda 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsünün, ilçeye bağlı 2 bin 500 rakımdaki bir yaylada saklandığını tespit etti.

Hükümlü, MİT destekli düzenlenen operasyonda yayladaki bir samanlıkta saklanırken yakalandı.

İşlemlerinin ardından hükümlü cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
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