FETÖ terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Yasir Gülen İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Yasir Gülen, hakkında verilen yakalama kararı doğrultusunda gözaltına alındı. Gülen'in saklandığı yerin tespiti için yapılan teknik takip ve fiziki izleme sonrası gerçekleştirilen operasyonda yakalandığı bildirildi.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan arama kararı bulunan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Yasir Gülen Ümraniye'de yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında firari örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranma kaydı bulunan, Bank Asya'da hesap artışı tespit edilen ve örgüt tarafından düzenlenen sohbetlere katıldığı belirlenen, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Salih Gülen'in oğlu Yasir Gülen'in Ümraniye'de saklandığı adres belirlendi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlene eve yapılan operasyonda Yasin Güler gözaltına alındı. Yakalanan kişiyle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
