İstanbul'da hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arama kararı bulunan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Yasir Gülen'in yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından Yasir Gülen, Ümraniye'de saklandığı adreste yakalandı.

  • Fetullah Gülen'in yeğeni Yasir Gülen, İstanbul'da yakalandı.
  • Yasir Gülen, FETÖ kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranıyordu.
  • Yasir Gülen, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde saklandığı adreste operasyonla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

FETULLAH GÜLEN'İN YEĞENİ YAKALANDI

Çalışmalarda, FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranması bulunan, Bank Asya hesaplarında artış olan ve sözde sohbetlere katıldığı tespit edilen örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in ağabeyi Salih Gülen'in oğlu Yasir Gülen'in İstanbul'da olduğu belirlendi.

Fettullah Gülen'in yeğeni Yasir Gülen İstanbul'da yakalandı

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin Ümraniye'de saklandığı adresi tespit etti.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
