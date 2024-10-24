Üye Girişi
Haberler

FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen İçin Gömme Hazırlıkları Devam Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'i gömmek için ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki çiftlikte kazı çalışmaları sürüyor. Alanın etrafı sarı şerit ve branda ile kapatıldı, çok sayıda örgüt üyesi çalışmaları izliyor.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'i gömme hazırlıkları sürerken, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde örgütün karargah olarak kullandığı çiftliğin bahçesine kazılan çukurun etrafına sarı şerit, üzerine de branda çekildi.

Anadolu Ajansının (AA) edindiği hava görüntülerinde, örgüt üyelerinin çiftliğin bahçesindeki bir noktayı kürekle kazdığı görülüyor. Çukurun kazıldığı alana vinç ve merdiven getirildiği görüntülere yansıdı. Örgüt üyeleri mezarı kazarken, basın mensuplarının havadan görüntü almasını engellemek için alanın üzerine siyah branda çekti. Çukurun etrafına da sarı şerit çekildi.

Çukurun kazıldığı alanın yanında ahşap bir platform inşa edildiği de gözlendi. Brandanın altında kazı işlemi yapılırken 10'u aşkın örgüt mensubu da çalışmaları izledi.

Günün erken saatlerinde, örgüt üyelerinin cenazenin gömüleceği muhtemel alan üzerinde mavi renkli başka bir branda çektiği görüldü. Bu brandanın cenaze gömülürken görüntü alınmasını engellemek için kullanılacağı tahmin ediliyor.

FETÖ kampında hareketlilik artıyor

Örgütün karargah olarak kullandığı çiftlikten edinilen hava görüntülerinde kamp içerisinde çok sayıda araç olduğu ve araçların yol kenarlarına park edilmeye başlandığı görülüyor. Mezar için kazıldığı öngörülen çukurun başında çok sayıda kişinin çalıştığı, kampın içinde yaya dolaşan kişi sayısının da arttığı objektiflere yansıdı.

Örgüt üyesi bazı isimler sosyal medyada, elebaşı Gülen'in, Pensilvanya'daki karargah binasında sınırlı sayıda örgüt mensubunun katılımıyla gömüleceği yönünde paylaşımlar yapmıştı.

Kaynak: AA / Can Hasasu - Güncel

Uluslararası İlişkiler Politika Güvenlik Güncel Dünya

TUSAŞ'a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi

Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi

 Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu! TUSAŞ'ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti

TUSAŞ'ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti

 Cevdet Yılmaz'dan 'Güvenlik zafiyeti' iddialarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

'Güvenlik zafiyeti' iddialarıyla ilgili dikkat çeken açıklama
Hainler dikkat çekmemek için bakın ne yapmış! İşte TUSAŞ'ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri

İşte TUSAŞ'ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Google Doodle Maanfasen'i Kutladı maanfasen Doodle Ekranına Taşındı Rojava neresi, Rojava nerede? Rojava hangi ülkede? Türkiye BRICS'e girerse ne olur, neler değişir? Esas Oğlan dizisi hangi kanalda, hangi platformda yayınlanıyor? Twitter ne zaman açılacak, ne zaman düzelir? 24 Ekim Twitter düzeldi mi? 24 Ekim Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? 24 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı, gelecek mi? 24 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Yengeç, Balık, Akrep burcu yorumu! 24 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Hudutsuz Sevda neden yok? Hudutsuz Sevda yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı? 24 Ekim Perşembe Hudutsuz Sevda günü mü değişti, hangi gün yayınlanıyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.