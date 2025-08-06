FETÖ'den Aranan İhraç Astsubay Çanakkale'de Yakalandı

FETÖ'den Aranan İhraç Astsubay Çanakkale'de Yakalandı
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Çanakkale'de FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonda, 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ihraç astsubay A.S. yakalanarak tutuklandı.

ÇANAKKALE'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç astsubay A.S. (41) yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik 1 Ağustos'ta operasyon düzenlendi. 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile hakkında yakalama emri bulunan ihraç astsubay A.S., Hamidiye Mahallesi'ndeki adresinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü A.S., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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