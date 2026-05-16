"Tarihi Fetih Yürüyüşü"ne katılacak temsili askerler son provalarını yaptı

Edirne'de, İstanbul'un fethinin 573. yılı için düzenlenecek Tarihi Fetih Yürüyüşü öncesi temsili 400 asker son provada bir araya geldi. Katılımcılar heyecan ve gurur yaşadı.

Edirne Valiliğince, İstanbul'un fethinin 573'üncü yılı dolayısıyla düzenlenecek "Tarihi Fetih Yürüyüşü"ne katılacaklar son provalarını yaptı.

Edirne Spor Salonu'nda sanat yönetmeni Murat İçkır yönetiminde yapılan provada, fetih yürüyüşüne katılacak temsili 400 asker bir araya geldi.

Kıyafetlerini giyip İçkır'ın talimatlarına göre hareket eden temsili askerlerin heyecanlı olduğu gözlendi.

Yürüyüşe katılan Muhammed Daşdemir, AA muhabirine, yürüyüş öncesi son provayı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yürüyüşe katılmanın heyecan verici olduğunu belirten Daşdemir, "573 yıl önce ecdadımızın yaptığı yürüyüşü temsili olarak yapmak onur verici bir şey. Bu yürüyüşe katıldığım için mutluyum, gururluyum. Güzel bir atmosfer." dedi.

Trakya Üniversitesi öğrencisi Semih Deniz de yürüyüşe hazırlık sürecini tamamladıklarını belirtti. Heyecanlı olduğunu ifade eden Deniz, "Atalarımızın yolundan gidiyoruz. Onlar neler hissetmiş, bir nebze de olsa yaşıyoruz." diye konuştu.

Azad Kereş de İstanbul'un Fethi'nin temsili yürüyüşüne katılmanın gurur verici olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Ferhat Şimşek ise arkadaşlarıyla birlikte katıldığı yürüyüşün güzel bir anı olarak hafızalarında yer edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
