Fethiye Şehir Stadı Galatasaray Maçına Hazır

Fethiye İlçe Stadyumu, Fethiyespor ile Galatasaray arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması için tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Statta kapsamlı bakım ve yenileme çalışmaları yapıldı.

(MUĞLA) - Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta mücadelesinde Fethiyespor ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek karşılaşma öncesinde Fethiye İlçe Stadyumu'ndaki tüm hazırlıklar tamamlandı. 13 Ocak Salı günü saat 20.30'da oynanacak mücadele için stat, gerekli tüm düzenlemeler yapılarak maça hazır hale getirildi.

Karşılaşma öncesinde stadyum genelinde kapsamlı bakım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Deprem analiz raporunun olumsuz sonuçlanması nedeniyle yıkılan 3 bin kişilik tribünün yerine, aynı kapasitede portatif tribün kurularak seyirci kapasitesi korundu.

Statta yapılan çalışmalar kapsamında; futbolcuların ve teknik ekiplerin kullanımına sunulan soyunma odalarının şartları iyileştirildi, protokol tribünündeki koltuklar yenilendi. Ayrıca maç atmosferini güçlendirmek amacıyla stada yeni bir ses sistemi kuruldu, skor takibi için ilave bir skorboard montajı gerçekleştirildi.

Bunun yanı sıra saha çevresi, tribünler, teknik alanlar ve ortak kullanım alanlarında tespit edilen eksiklikler giderilirken, Fethiye Şehir Stadı'nın zemini de yapılan bakım çalışmalarıyla karşılaşmaya uygun hale getirildi.

