Fethiye ve Marmaris'te Yaz Yoğunluğu

Fethiye ve Marmaris'te Yaz Yoğunluğu
Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ve Marmaris ilçelerinde güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, plajlarda yoğunluk oluşturdu. Fethiye'de havanın 27 derece, nem oranının ise yüzde 60 olduğu gözlemlenirken, plajlarda deniz keyfi yapanların yanı sıra yamaç paraşütü ile adrenalin dolu anlar yaşandı.

Muğla'nın Fethiye ile Marmaris ilçesinde güneşli havayı fırsat bilenler, sahil kesimlerinde yoğunluk oluşturdu.

Havanın ve deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü Fethiye'de, nem oranı yüzde 60'a ulaştı.

Sıcaktan bunalan kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu ile Belcekız plajlarında yoğunluğa neden oldu.

Bazı turistler ve vatandaşlar denize girerek yüzmenin keyfini çıkardı, bazıları ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.

Babadağ'daki pistlerden pilotlar eşliğinde yamaç paraşütü uçuşu yapan macera tutkunları, Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını kuş bakışı izledi.

Marmaris ilçesinde ise yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra vatandaşlar, Uzunyalı, İçmeler, Turunç ve Orhaniye Kızkumu plajlarında yoğunluk oluşturdu.

Turistler şezlonglarda güneşlendi, denize girdi. Bazı turistler, su parklarında ve su sporları istasyonlarında jet ski, jet car ve deniz paraşütüyle yüksek adrenalin dolu anlar yaşadı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
