Muğla açıklarında teknelerde rahatsızlanan 2 kişiye tıbbi tahliye
Muğla'nın Fethiye ve Dalaman ilçeleri açıklarında özel teknelerde rahatsızlanan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Fethiye ve Dalaman ilçesi açıklarında teknelerde rahatsızlanan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fethiye ilçesi açıklarında özel teknede bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Ekipler tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, hastaneye kaldırıldı.
Dalaman ilçesi açıklarındaki özel teknede rahatsızlanan kişi de tahliye edilerek hastaneye sevk edildi.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır