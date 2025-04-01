CHP lideri Özel'den yeni boykot çağrısı

Özel, boykottan vazgeçmiyor! Tarih verip herkesi davet etti
Boykot çağrılarının ardından Abdülkadir Özkan geri adım attı, firması tüm projelerden çekildi

Boykot çağrılarının ardından ünlü organizatör geri adım attı
Volkan Konak'ın cenaze namazında imam defalarca aynı uyarıyı yaptı: Bu şekilde namaz olmaz

Volkan Konak'ın cenaze namazında imam defalarca aynı uyarıyı yaptı
Volkan Konak'ın vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı

Vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı

Fethiye ve Avcılar Belediyeleri, Gökhan Ünver'in gösterilerini iptal etti

Fethiye ve Avcılar Belediyeleri, Gökhan Ünver'in gösterilerini iptal etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sessiz kaldığı için tepki çeken komedyen Gökhan Ünver'e bir darbe de Avcılar ve Fethiye Belediyelerinden geldi. İki belediye de Ünver'in gösterisini iptal etti.

Sosyal medyada çektiği videolarla geniş hayran kitlesine ulaşan komedyen Gökhan Ünver, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili sessiz kalınca tepkilerin odağına yerleşti. Kendisini eleştirenleri çektiği video ile ti'ye alan Ünver, tepkiler artınca Twitter hesabını kapatmak zorunda kaldı.

İKİ BELEDİYE, GÖKHAN ÜNVER'İN GÖSTERİLERİNİ İPTAL ETTİ

Ünver'le ilgili belediyeler de harekete geçti. CHP'li Avcılar ve Fethiye Belediyeleri Ünver'in gösterisini iptal etti.

"DURU TİYATRONUN DURDUĞU YER BELLLİDİR"

Öte yandan Tiyatro ve dizi oyuncusu Emre Kınay, kurucusu olduğu Duru Tiyatro'da sahne alacak olan Gökhan Ünver'e yönelik tepkilere yanıt verdi. Kınay, komedyen Gökhan Ünver'in 10 ve 29 Nisan'da Duru Tiyatro'da alacağı sahne gösterilerinin iptal edilmesi çağrılarına ilişkin, "Duru Tiyatro'nun durduğu yer ve çizgisi bellidir. Benim de tavrım nettir. Yargısız infaz yapmamak için çalışmaktayız ve sonuçta kamusal sorumluluk içinde davranacağımızdan şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı.

EMRE KINAY DA İPTAL ETTİ

Kınay, ilerleyen saatlerde ise yasal sözleşmeler gereği nisan ayındaki gösterimleri iptal edemediklerini ancak mayıs ayındaki gösterimlerin iptal edildiğini bildirdi. Kınay, "Mayıs ayında Gökhan Ünver'in ilan edilen oyunları Duru Tiyatro sahnesinde yer almayacak" dedi. Kınay ayrıca nisan ayındaki gösteriyi tanıtıma kapattıklarını kaydetti.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.