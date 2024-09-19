Üye Girişi
Haberler

Fethiye, The Times'ın Dünyanın En İyi Plaj Tatili Destinasyonları Arasında Üçüncü Sırada

Fethiye, The Times'ın Dünyanın En İyi Plaj Tatili Destinasyonları Arasında Üçüncü Sırada
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiliz The Times gazetesinin Fethiye'yi ekim ayında dünyanın en iyi plaj tatili destinasyonları arasında üçüncü sıraya yerleştirmesi, bölgeye gelen İngiliz turist sayısını artırması bekleniyor. Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal, bu haberin sektörde sevinçle karşılandığını ve Fethiye'nin potansiyelini vurguladı.

İngiliz The Times gazetesinin, Muğla'nın Fethiye ilçesini ekimde plaj tatili için dünyanın en iyi destinasyonları arasında üçüncü sırada göstermesinin, bölgeye gelen İngiliz turist sayını arttırması bekleniyor.

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal, AA muhabirine, haberin sektör temsilcileri tarafından sevinçle karşılandığını söyledi.

Fethiye'nin birinci olması gerektiğini düşündüklerini ifade eden Uysal, "Fethiye doğası, tarihi ve plajlarıyla Avrupa'nın en güzel destinasyonu olabilecek konumda. Haberin çıkması eylül ve ekim döneminde yurt dışından gelecek misafirlerimize ivme kazandıracaktır. Tesislerimizin doluluk yüzdelerini de arttıracaktır." dedi.

Bölgenin ana pazarının İngiltere olduğunu ve gelen turistlerin yüzde 60'ını İngilizlerin oluşturduğunu vurgulayan Uysal, "İngiltere'de böyle bir haberin yayınlanması gelecek yıllardaki erken rezervasyonlarımızı artıracaktır. Sektör için 2025 yılına olumlu yönde etki edecek bir haber." değerlendirmesini yaptı.

???????- "Bilinen bir derecenin tescillenmiş olması bizim için önemli"

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu Plajı'nın işletme müdürü Burak Ardahan ise haberin Fethiye ve ülke turizmi için gurur verici olduğunu belirtti.

Özellikle İngiliz pazarında bu yayının çıkmasının Fethiye için çok güzel olduğunu dile getiren Ardahan, şunları kaydetti:

"Bu yıl Avrupa'dan olan turizm hareketi Avrupa Kupası ve olimpiyatlar nedeniyle biraz geç başladı ama sonrasında artarak devam etti. Özellikle Muğla bölgesi İngiliz ağırlıklı olduğu için bizi sevindiren bir haber. Aslında bilinen bir derecenin tescillenmiş olması bizim için önemli. Fethiye, özellikle Ölüdeniz Kumburnu ve Belcekız plajlarıyla uluslararası tanıtımlarda Türkiye'nin gururu."???????

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Yerel Haberler Fethiye Turizm Güncel turist Dünya Times

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi

31 Mart'ta yüzde 45'le seçilen belediye başkanına siyasi yasak

 Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

 Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir

Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Bizim için yok hükmündesin
8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti

Narin'i nasıl öldürdüler? Raporda tüyler ürperten detaylar var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef eleme adayları kim? 19 Eylül Perşembe bugün kim potaya gitti? Adana ASKİ su kesintisi! 19-20 Eylül Sarıçam, Kozan, Pozantı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 19-20 Eylül Karatay, Cihanbeyli, Sarayönü su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 19 Eylül Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? ASKİ Ankara su kesintisi! 19-20 Eylül Çankaya, Elmadağ, Gölbaşı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Pljeskavica Ajvar tarifi! En güzel Pljeskavica Ajvar tarifi! Pljeskavica Ajvar tarifi nasıl yapılır? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Kumluca, Kemer 19-20 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? CANLI maç izle! (TRABZONSPOR KAYSERİSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! TS Kayserispor maçı nereden izlenir? MasterChef Begova Corba tarifi! En güzel Begova Corba tarifi! Begova Corba tarifi nasıl yapılır? Begova Corba için malzemeler! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altının kim aldı? 19 Eylül Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? MasterChef Patatnik tarifi! En güzel Patatnik tarifi! Patatnik tarifi nasıl yapılır? Patatnik için malzemeler!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });