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Fethiye Otobüs Terminali Yenileniyor

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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gerçekleştirilecek yenileme projelerine başladı. Başkan Ahmet Aras, terminalin modern hale getirileceğini ve bölgenin turizm potansiyeline uygun olarak düzenlemeler yapıldığını açıkladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesince, Fethiye Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yenileme projeleri başlatıldı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, terminalde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Aras, yaptığı açıklamada, Fethiye'nin hem bölge halkına hem de yerli ve yabancı misafirlere yakışır otobüs terminaline kavuşması için çalışmalara hız verdiklerini söyledi.

Terminalin modern ve konforlu hale getirerek, bölgenin turizm potansiyeline uygun şekilde yenileneceğini belirten Aras, "Halkımızın ve ziyaretçilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak standartlara ulaşması için tüm düzenlemeleri titizlikle sürdürüyoruz. Muğla'mızın 13 ilçesinde vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek projeleri hayata geçirmeye devam ediyor, daha mutlu ve yaşanabilir bir Muğla için çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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