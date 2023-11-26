Fethiye Ölüdeniz'de dalgalar işletmelere zarar verdi
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Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz sahilinde yaklaşık 5 metrelik dalga oluştu.
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz sahilinde yaklaşık 5 metrelik dalga oluştu.
İlçede gece saatlerinde başlayan sağanak ve kuvvetli rüzgar, etkisini sürdürdü.
Yağış ve rüzgarın hafiflemesiyle Ölüdeniz Mahallesi'nde denizin rengi turkuaza döndü. Belcekız sahilinde oluşan yaklaşık 5 metrelik dalgalar kıyıdaki işletmelere zarar verdi.
Sahilde iş makinesi yardımıyla dalgaların etkisini azaltmak için çalışma yapıldı.
Sahile gelen vatandaşlar, dalgaları izledi ve cep telefonlarıyla o anları görüntüledi.
Kaynak: AA / Güncel