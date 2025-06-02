Fethiye Ölüdeniz'de Atlı Jandarma Ekipleri Göreve Başladı
Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Muğla'nın Ölüdeniz mahallesinde, atlı jandarma ekibi asayiş ve kamu düzenini sağlamak için göreve başladı. Ekip, orman yangınlarının önlenmesi ve kaçakçılık olaylarıyla mücadele amacıyla çalışıyor.
Yerli ve yabancı turist yoğunluğunun arttığı Muğla'nın Fethiye ilçesinin turistik mahallesi Ölüdeniz'de, atlı jandarma ekibi göreve başladı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkez (JAKEM) Komutanlığından Muğla İl Jandarma Komutanlığı emrine görevlendirilen atlı jandarma timinin göreve başladığı bildirildi.
Açıklamada, ekibin asayiş ile kamu düzenine katkı sağlamak, kaçakçılık ve uyuşturucu madde ticareti olayları ile orman yangınlarının önlenmesi maksadıyla Likya Yolu, Kayaköy ile Belcekız ve Kumburnu plajlarında göreve devam ettiği kaydedildi.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel