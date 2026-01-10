Haberler

Fethiye'de yapımı süren 20 metrelik gulet teknede yangın

Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir tersanede yapımı devam eden 20 metrelik gulet teknede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki bir tersanede yapımı devam eden 20 metrelik gulet teknede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler itfaiye erlerince söndürülürken, teknedeki soğutma çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

Yangın, gece yarısı Karagözler Mahallesi'nde bulunan tersanedeki gulet teknede çıktı. Yapımı devam eden 20 metrelik gulet tekneden alevlerin yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Teknedeki soğutma çalışmasının tamamlanmasının ardından yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatılacağı bildirildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

