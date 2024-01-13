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Fethiye'deki Kur'an Kursu Öğrencileri Gazze'ye Yardım Topladı

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Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Hacı Fehmi Özer 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, Gazze'deki çocuklara destek amacıyla biriktirdikleri paraları ilçe müftülüğüne teslim etti. İlçe Müftüsü Kamil Oktay, toplanan paraların en kısa sürede Filistin'e gönderileceğini belirtti ve öğrencilere hediyeler verdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir Kur'an kursundaki öğrenciler, Gazze'de yaşayan çocuklara destek amacıyla kumbaralarındaki paralarını ilçe müftülüğüne teslim etti.

Hacı Fehmi Özer 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, öğreticileri nezaretinde İlçe Müftüsü Kamil Oktay'ı ziyaret etti.

Ziyarette kumbaralarını açan öğrenciler biriken harçlıklarını Filistin'deki çocukların ihtiyaçlarının karşılanması için Oktay'a teslim etti.

Toplanan paraların en kısa sürede Filistin'e gönderileceğini belirten Oktay, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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