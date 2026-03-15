Haberler

Fethiye'de teknede çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, düzensiz göçmen kaçakçılığında kullanıldığı düşünülen yelkenli teknede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzensiz göçmen kaçakçılığında kullanıldığı gerekçesiyle el konulan yelkenli teknede çıkan yangın söndürüldü.

Karagözler Mahallesi'ndeki İcra Daireleri Kaçakçılık ve Deniz Araçları Men İstasyonu'nda bulunan bir yelkenli teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sahil güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle alevler, diğer tekne ve botlara sıçramadan söndürüldü.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
İsrail'e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi

Görüntüler az önce geldi: İsrail'in kalbini füze ile vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Fenerbahçe 2026'da şampiyon olacak' diyen astrolog en sonunda çıldırdı

Gece yarısı yaptığı Fener taraftarını delirtti
Fenerbahçe taraftarı işi gücü bırakıp bir kadının peşine düştü: Tehdit mesajları alıyorum

Fener taraftarı işi gücü bırakıp bir kadının peşine düştü
Helal olsun sana Arda! Herkes onu konuşuyor

Milli gururumuz Arda'yı bütün ülke konuşuyor
Ülkeyi sarsan skandal! Tavuklara cinsel saldırıda bulunan şüpheliye 3 yıl hapis

Ülkeyi sarsan skandal! Sapığın bilgisayarından neler çıktı neler
'Fenerbahçe 2026'da şampiyon olacak' diyen astrolog en sonunda çıldırdı

Gece yarısı yaptığı Fener taraftarını delirtti
Ebrar Karakurt'tan bomba Fatih Terim'li paylaşım

Ebrar'dan bomba Terim paylaşımı!
Arda'nın 68 metrelik tarihi golü sonrası inanılmaz tesadüf ortaya çıktı! Golü yiyen kaleci...

68 metrelik tarihi gol sonrası inanılmaz tesadüf ortaya çıktı