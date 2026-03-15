Fethiye'de Yelkenli Teknede Yangın

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir yelkenli tekne çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Yangına ilk müdahale çevredekiler tarafından yapıldı, ardından itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde İcra Daireleri Kaçakçılık ve Deniz Araçları Men İstasyonu'nda bağlı yelkenli tekne, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Karagözler Mahallesi'ndeki Fethiye İcra Daireleri Kaçakçılık ve Deniz Araçları Men İstasyonu'nda bağlı 'Miskin' isimli 10 metrelik yelkenli teknede saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredeki bir kişi dumanı fark edip, 112 Acil çağrı Merkezi'ne haber verip, ardından da otomobilindeki söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerinde gelmesiyle alevlere daha etkin müdahalede bulunuldu. Yangın, daha fazla büyümeden ve yandaki teknelere de sıçramadan 30 dakika içinde söndürüldü. Teknede hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber: Gülgün KAŞLI / FETHİYE (Muğla), )

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti

Benfica son nefeste kazandı

Yine dört ayak üstüne düştü!
İran'ın savaşı bitirmek için 2 şartı var! Arakçi yeniden gündeme getirdi

Bircan Bali ve Esra Balamir'in Zuhal Topal hakkındaki ifadeleri tepki çekti: Çok iri ve hiç seksi değil

Bakan Göktaş, ailelere Mark Zuckerberg'in fotoğrafıyla uyarıda bulundu

Saran'a söz vermiş! Tedesco'nun toplantıdaki sözleri ortaya çıktı

Bomba iddia: Netanyahu, Zelenski'den görüşme talebinde bulundu

