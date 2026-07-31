Fethiye'de yanan ormanlık alan havadan görüntülendi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi.
Yeşilüzümlü Mahallesi'nde dün gece saatlerinde çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları başlatıldı.
Yanan alanlar, Anadolu Ajansı ekibince dronla görüntülendi.
Görüntülerde bölgedeki yeşil alanların gri ve siyah tonlara dönüştüğü görüldü.
Kaynak: AA