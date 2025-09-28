Fethiye'de Yamaç Paraşütü Kazasında 4 Kişi Kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, ormanlık alana düşen iki yamaç paraşütündeki 4 kişi, yaklaşık 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1900 metre pistinden iki yamaç paraşütü pilotu, yolcularıyla uçuş yaptı.

Bir süre gökyüzünde süzülen 2 paraşüt, henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alana düştü.

Pilotların ihbarı üzerine bölgeye Ölüdeniz'de konuşlu Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi.

Yaklaşık 3 saatlik operasyonla kurtarılan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.