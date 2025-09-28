Haberler

Fethiye'de Yamaç Paraşütü Kazasında 4 Kişi Kurtarıldı

Fethiye'de Yamaç Paraşütü Kazasında 4 Kişi Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Babadağ'dan iniş yapan iki yamaç paraşütü ormanlık alana düştü. Yapılan 3 saatlik arama kurtarma çalışması sonucu 4 kişi kurtarıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, ormanlık alana düşen iki yamaç paraşütündeki 4 kişi, yaklaşık 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1900 metre pistinden iki yamaç paraşütü pilotu, yolcularıyla uçuş yaptı.

Bir süre gökyüzünde süzülen 2 paraşüt, henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alana düştü.

Pilotların ihbarı üzerine bölgeye Ölüdeniz'de konuşlu Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi.

Yaklaşık 3 saatlik operasyonla kurtarılan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel
Servis şoförünü öldürüp gömmüşler! MİT'ten DEAŞ bağlantılı aileye Suriye'de operasyon

MİT ve Emniyet'ten DEAŞ bağlantılı aileye komşu ülkede operasyon
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de Tedesco'nun tazminatı belli oldu

Tedesco'nun tazminatı ortaya çıktı
Yeni Malatyaspor yaklaşık 3 yıl sonra ilk kez puan kazandı

Türk futbolunun köklü kulübü, 974 gün sonra ilk kez puan kazandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.