Fethiye'de yalnız yaşayan yaşlı kadın evinin bahçesinde ölü bulundu
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Emine Y., evinin bahçesinde veteriner tarafından hareketsiz halde bulundu. Olay sonrası sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Akarca Mahallesi 833 Sokak'taki evinde yaşayan Emine Y. (80) keçisine bakması için çağırdığı veteriner tarafından bahçede hareketsiz halde bulundu.
İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Emine Y'nin cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır