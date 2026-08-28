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Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Ekiplerce, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin ikamet ve araçlarında arama yapıldı.

Aramalarda 981 gram esrar, 6 bin 424 kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve 10 av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA
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