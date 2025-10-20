Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonunda Ateş Açan Şüpheli Gözaltına Alındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir villaya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda jandarmaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

Karagedik Mahallesi'ndeki bir villada uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyon sırasında şüpheli, jandarma ekiplerine ateş açtı.

Olay üzerine bölgeye yönlendirilen takviye polis ve jandarma ekibince şüpheli gözaltına alındı.

Villada yapılan aramada ise 3 ruhsatsız tabanca, 500 gram kokain, 850 gram metamfetamin, ruhsatsız av tüfeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 400 bin lira ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.