Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonunda Ateş Açan Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir villada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, jandarmaya ateş açan şüpheli yakalandı. Villada yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, 500 gram kokain, 850 gram metamfetamin ve 400 bin lira ele geçirildi.

Karagedik Mahallesi'ndeki bir villada uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyon sırasında şüpheli, jandarma ekiplerine ateş açtı.

Olay üzerine bölgeye yönlendirilen takviye polis ve jandarma ekibince şüpheli gözaltına alındı.

Villada yapılan aramada ise 3 ruhsatsız tabanca, 500 gram kokain, 850 gram metamfetamin, ruhsatsız av tüfeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 400 bin lira ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
