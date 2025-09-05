Fethiye'de Üç Cinayet İşleyen Sanığa Ağır Ceza

Muğla'nın Fethiye ilçesinde geçen yıl kayınpederi, kayınvalidesi ve 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan sanık, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 31 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Özcan A, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müştekiler ile avukatları salonda hazır bulundu.

Sanık A, kayınpederi ve kayınvalidesini öldürmediğini iddia ederek, "Beraat istemiyorum ama makul bir ceza bekliyorum." dedi.

Mahkeme heyeti sanığa, Şükrü A. ve Adile A'yı tasarlayarak kasten öldürmekten dolayı 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, Muhammet Akbaba'yı öldürdüğü için 1 kez ağırlaştırılmış müebbet, ayrıca Esat Ulu ve Serdar Genç'i kasten öldürmeye teşebbüsten 24 yıl, konut dokunulmazlığını ihlalden 6 yıl ve mala zarar vermeden 1 yıl hapis cezası verdi.

Olay

Özcan A, aralarında husumet olduğu iddia edilen kayınpederi Şükrü A. (53) ile kayınvalidesi Adile A'yı (52) Kayaköy Mahallesi'ndeki evlerinde 29 Haziran 2024'te tabancayla vurarak öldürmüş, yakındaki villada havuz temizliği yapan Muhammet Akbaba'ya da tabancayla ateş ederek yaralamış, Akbaba kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Esat Ulu ile Serdar Genç'i de yaralayarak kaçan Özcan A. polis ekiplerince yakalanmış, 30 Haziran 2024'te çıkarıldığı adliyede hakimlikçe tutuklanmıştı.

Özcan A. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.