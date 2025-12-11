Haberler

Muğla'da dedesinin kullandığı aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, dedesinin kullandığı aracın çarpması sonucu 1 yaşındaki torun yaşamını yitirdi. Olay sonrası dede gözaltına alındı.

M.Ç. (59) kullandığı 48 ANG 116 plakalı araçla Karaçulha Mahallesi Gökalan Caddesi'nde evlerinin önünde dönüş yaptığı sırada, kör noktada bulunan torunu M.D'ye çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince ilçedeki özel hastaneye kaldırılan çocuk, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından M.Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
