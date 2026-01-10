Haberler

Fethiye'de tersanedeki teknede çıkan yangın kontrol altına alındı

Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir tersanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle diğer teknelere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tersanedeki teknede çıkan yangın, diğer teknelere sıçramadan kontrol altına alındı.

Karagözler Mahallesi'ndeki tersanede bulunan ahşap teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiyenin yanı sıra Fethiye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince tersaneye giden yol, yangın söndürme araçlarının bölgeye kolay ulaşım sağlayabilmesi için bir süre trafiğe kapatıldı.

Hızla yayılan ve tekneyi saran alevler, ekiplerin müdahalesiyle diğer teknelere sıçramadan kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

