Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 8 kişi yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyon ile tarihi eser kaçakçılığı yapan 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda, dedektörler ve tarihi eser olarak değerlendirilen objeler ele geçirildi.
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce belirlenen 10 adrese düzenlenen operasyonda 8 zanlı yakalandı.
Adreslerdeki aramalarda, 6 dedektör ile tarihi eser olduğu değerlendirilen parçalar halinde objeler ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel