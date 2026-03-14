Sağlık çalışanlarının objektifine yansıyan kareler Fethiye'de sergileniyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sağlık çalışanlarının eserlerinin sergilendiği fotoğraf sergisi, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında açıldı. Sergi, Uluslararası Medikal Fotoğrafçılar Kulübü tarafından düzenlenmiştir ve 16 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sağlık çalışanlarının çektiği fotoğraflar, sanatseverlerle buluştu.

14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Fethiye Belediyesi, Fethiye Fotoğraf ve Sinema Sanatçıları Derneği (FEFSAD), Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF), Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi işbirliğinde düzenlenen fotoğraf sergisinin açılışı Özer Olgun Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda yapıldı.

Açılış töreninde konuşan Uluslararası Medikal Fotoğrafçılar Kulübü (IMPC) Başkanı Sefa Ulukan, ilk sergiyi Çin'de açtıklarını, ikinci serginin Fethiye'de sanatseverlerle buluştuğunu söyledi.

İspanya ve Brezilya'da sergi planı yaptıklarını belirten Ulukan, "Türkiye'deki sağlık çalışanlarını bir araya getirmek istiyorum. Tıbbın kendisi bir sanattır. Hastalık yok, hasta var prensibi üzerinden giderseniz başarılı doktor olursunuz. Yoksa kitabi doktor olursunuz. Ben 45 yıl doktorluk yaptım ama 53 yıldır fotoğrafla uğraşıyorum." dedi.

FEFSAD Başkanı Canan Tor ise doktorların yalnızca bilimsel değil sanatla da dünyaya nasıl dokunduğunu görmenin ayrı bir mutluluk olduğunu dile getirdi.

Açılışı yapılan serginin dünyanın farklı ülkelerinde fotoğraf çeken hekimleri bir araya getiren Uluslararası Medikal Fotoğrafçılar Kulübü tarafından oluşturulan çok değerli bir koleksiyon olduğunu vurgulayan Tor, "Hekimler meslekleri gereği insan hayatına en yakından tanıklık eden kişilerdir. Bu nedenle, onların objektifinden çıkan fotoğraflar sadece bir görüntü değil aynı zamanda insanlığa dair derin bir gözlemin, duyarlılığın ve bir hikayenin yansımasıdır." ifadelerini kullandı.

Sergi, 16 Mart'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
