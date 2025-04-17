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Fethiye'de Otomobil Bisikletli Gruba Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Fethiye'de Otomobil Bisikletli Gruba Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde kontrolünü kaybeden bir otomobilin bisikletli gruba çarpması sonucu 47 yaşındaki Özgür Alkan hayatını kaybetti, 2 bisikletli yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önünde giden bisikletli gruba çarptı. Kazada Özgür Alkan (47) hayatını kaybederken, 2 bisikletli de yaralandı.

Kaza saat 10.15 sıralarında Fethiye-Muğla Karayolu Göcek yakınlarında meydana geldi. A.T (70) yönetimindeki 48 D 3544 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan bisikletli grubun arasına daldı. Bisikletliler yola savrulurken, diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılar Özgür Alkan, Rahmi Gözele (41) ve İlker Muallim (42) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Alkan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözele ve Muallim'in ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Sürücü A.T.'nin gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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