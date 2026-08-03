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Fethiye'de yangın hasar tespiti sürüyor

Fethiye'de yangın hasar tespiti sürüyor
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde Yeşilüzümlü Mahallesi'nde çıkan orman yangınından etkilenen tarım alanlarında hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Zeytinlikler, üzüm bağları ve çeşitli meyve bahçelerindeki zararlar kayıt altına alınıyor, üreticilere bilgilendirme yapılıyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınından etkilenen tarım alanlarında hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor.

Yeşilüzümlü Mahallesi'nde meydana gelen orman yangınının ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri zarar gören alanlarda inceleme başlattı.

Yürütülen saha çalışmaları kapsamında zeytinlikler ve üzüm bağları ile badem, armut, erik ve incir bahçelerinde oluşan zararlar yerinde değerlendirilerek kayıt altına alınıyor.

Görevliler ayrıca, bölgedeki üreticilere hasar tespit süreci ve izlenecek yol hakkında bilgilendirme yapıyor.

Olay

Yeşilüzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 30 Temmuz'da yangın çıkmış, kontrol altına alınan yangın rüzgarın etkisiyle yeniden başlamıştı. Yanan bölgede 31 Temmuz'da tekrar çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmıştı.

Kaynak: AA
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